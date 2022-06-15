حذرت هيئة الغذاء والدواء، من وضع الخبز الساخن في الأكياس البلاستيكية، موضحة جواز وضعه بعد أن يفقد حرارته.

وأشارت الهيئة إلى أهمية عدم وضع الخبز في الأكياس الملونة غير الشفافة، موضحة أنها غير صالحة لملامسة الأغذية.

وقالت: “لا يُنصح بتعبأة الخبز الساخن في الأكياس البلاستيكية، ولا ضرر من تعبئتها في الأكياس البلاستيكية بعد تركه في درجة حرارة الغرفة”.

وفي إطار متصل؛ نفى عالم أبحاث المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، ما تردد عن أن تخزين الخبز في الفريز يتسبب في الإصابة بالسرطان.

كما أكد الخضيري خطأ قياس نسبة السكر في الفاكهة من خلال جهاز قياس السكر، مشيرًا إلى أن السكر في الجسم يختلف عن الموجود في الفاكهة.

تجميد الخبز لا يسبب السرطان:

وكتب الخضيري في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “يدور مقطعان؛ الأول أن الخبز بالفريزر يسبب سرطانًا، وهذا غير صحيح وكلامه غلط، سواء كان بلاستيك أو ورق، المقطع الثاني الذي يقيس سكر الفاكهة بجهاز قياس السكر، وهذا غلط وغير صحيح وجهل، لأن قياس سكر الدم وأيضًا السكر بالجسم مختلف نهائيًّا عن سكر الفاكهة أو سكر أي مادة أخرى لاختلاف التفاعلات والأيض”.

وقد تم تداول مقطعي فيديو خلال الفترة الماضية، أحدهما يحذر من تسبب تخزين الخبز في المبرد من أنه يصبح مهددًا بالسرطان، بينما يشير الفيديو الآخر لإمكانية قياس نسبة السكر في الفاكهة لمتابعته في الحميات الغذائية من خلال جهاز قياس نسبة السكر في الدم.