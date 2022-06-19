نبه المركز الوطني للأرصاد لتعرض منطقة الرياض لاستمرار حالة العوالق الترابية؛ ما يتسب في تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: الدوادمي، وعفيف، والقويعية، والرين.

وتستمر العوالق الترابية حتى الثالثة من صباح غدٍ الاثنين، علمًا ببدئها منذ يومين.

كما أشار المركز إلى تعرض مدن: الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، لعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ويستمر التنبيه على المدن المذكورة حتى الخامسة صباح الاثنين، بعد بدئها في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الأوسط من البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي:

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 28 كم/ ساعة على الجزء الغربي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10- 25 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.