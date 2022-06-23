أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة أن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون قوية للغاية حيث وصفها بـ”الطحن” على حد قوله.

وقال العجمة في حلقة الأربعاء من برنامج “كورة” عبر قناة روتانا خليجية: “مباريات الجولة الـ29 طحن، ومباريات الخميس ومدى قوتها ستحدد بشكل كبير شكل الجولة الثلاثين يوم الاثنين المقبل”.

الهلال قد يحسم لقب الدوري من الجولة الـ29:

وأضاف العجمة: “الهلال قادر يحسم اللقب الخميس لو تعثر الاتحاد، والاتحاد سيجدد آماله لو تعثر الهلال وفاز هو على الاتفاق”.

وتقام اليوم 8 مباريات في دوري المحترفين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة وهم “الأهلي والرائد، الاتفاق والاتحاد، التعاون والشباب، الفتح والهلال، أبها والفيحاء، الفيصلي والطائي، الحزم والنصر، الباطن وضمك”.

وإذا خسر الاتحاد، مباراة الاتفاق، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض، على مستضيفه الفتح، في نفس الجولة؛ فإن الاتحاد، سيفقد لقب الدوري، بشكل رسمي.