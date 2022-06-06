خطف نجم الأخضر الأولمبي، تركي العمار، نجومية مباراة السعودية واليابان، بعد تألقه اللافت ضمن منافسات المواجهة الآسيوية.

تعادل السعودية واليابان سلبيًّا:

وأُقيمت مباراة السعودية واليابان، مساء اليوم الاثنين، على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ورفع منتخب السعودية تحت 23 عامًا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

تركي العمار يخطف الأنظار:

وظهر تركي العمار بشكل مميز خلال مباراة السعودية واليابان اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ليخطف الأنظار، ويمنحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة “رجل المباراة”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أكد قبل انطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بأن تركي العمار من أبزر لاعبي الأخضر، مشددًا على أنه نجم يستحق المتابعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).