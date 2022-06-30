وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، عقد مشروع التشغيل والصيانة لشبكة الوزارة ومرافق سلاح الإشارة مع الشركة الحديثة للتكنولوجيا وبقيمة أكثر من (620 مليون ريال).

منظومة اتصالات الحرس الوطني

وتعاقدت وزارة الحرس الوطني مع الشركة الحديثة للتكنولوجيا لتشغيل وصيانة شبكة اتصالات الوزارة، حيث جرى تأهيل وترسية المشروع الجديد على الشركة الوطنية من خلال برنامج مسار التوطين وبالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كما تضمن المشروع برنامجاً موازياً للمشاركة الصناعية والمحتوى المحلي وبما يشكل 60% من قيمة العقد الجديد.