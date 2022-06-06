كشف المدرب سعد الشهري، تشكيل المنتخب السعودي الأولمبي لمواجهة اليابان اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، مشعل الصبياني، متعب الحربي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، هيثم عسيري، أيمن يحيى، تركي العمار، محمد مران”.

الأخضر فاز بخماسية قبل مواجهة اليابان

وكان المنتخب السعودي فاز في المباراة الأولى على منتخب طاجيكستان بخماسية دون رد، بينما فاز المنتخب الياباني على منتخب الإمارات بنتيجة هدفين لهدف الجمعة الماضية.

ويبحث الأخضر عن تحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات لضمان صدارة المجموعة الرابعة والتأهل إلى الدور المقبل.

وتنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد الساموراي في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان.