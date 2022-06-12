كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي عن تشكيلة فريقه لمواجهة فيتنام في ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

تشكيلة الأخضر الأساسية

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، متعب الحربي، عوض الناشري، حامد الغامدي، حسين العيسى، أيمن يحيى، هيثم عسيري، فراس البريكان”.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة SSC.

القناة الناقلة

وكان منتخب فيتنام تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل المنتخب السعودي كأول المجموعة الرابعة في مرحلة دور المجموعات.

المنتخب السعودي تصدر المجموعة بدون أن تستقبل شباكه أي أهداف، كذلك أصبح المنتخب السعودي الأولمبي أول منتخب يتأهل بشباك نظيفة في دور المجموعات في تاريخ البطولة.