تترقب الجماهير مباراة الإمارات وأستراليا، مساء اليوم الثلاثاء، وسط طموحات بتألق الأبيض وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

مباراة الإمارات وأستراليا اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإمارات وأستراليا على استاد الريان في الدوحة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

وسيلعب الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا، ضد منتخب بيرو الأول لكرة القدم خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في الملحق، يوم 13 من يونيو الجاري في الدوحة أيضًا، لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

وينتظر ألا يجري مدرب الأبيض، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أي تغييرات على التشكيل الأساسية لمباراة الإمارات وأستراليا اليوم، وسيحتفظ بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء، وفي مقدمتهم عمر عبدالرحمن عموري.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الإمارات مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ خالد عيسى، وليد عباس، فهد الظنحاني، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل، علي سالمين، بندر الأحبابي، عبد الله رمضان، كايو كانيدو، علي صالح وعلي مبخوت.

ويتوقع أن يبدأ منتخب أستراليا مباراة اليوم بالتشكيل الآتي؛ ماثيو ريان، عزيز بيهيتش، هاري سوتار، ترينت ساينسبيري، فران كاراتشيتش، أيدين هروستيك، جاكسون إيرفين، جيمس جيجو، أوير مابيل، ميتشيل ديوك ومارتين بويل.