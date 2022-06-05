نجح منتخب ويلز الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأوكراني بهدف دون رد، ضمن منافسات الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2022.

تقدم منتخب ويلز ضد أوكرانيا”

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح حارس مرمى منتخب ويلز، واين هينيسي في إبعاد تسديدة قوية من كالينوفسكي عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يتصدى لتسديد من تسيجانكوف عند الدقيقة الثامنة.

واستمر ضغط منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم، وتلقى ياريمتشوك تمريرة مميزة من زابارنيي، إلا أن هينيسي تألق وأبعدها، قبل أن يتصدى لتسديدة من كارفييف عند الدقيقة 21.

وواصل هينيسي تألقه، وتصدى لتسديدة زينتشينكو عند الدقيقة 29، قبل أن يسجل منتخب ويلز الهدف الأول عند الدقيقة 34، بعدما نفذ غاريث بيل ركلة حرة، حاول يارمولينكو إبعادها برأسه، إلا أنها هزت شباك أوكرانيا.

وطالب لاعبو أوكرانيا بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 41، بعد لعبة مشتركة بين يارمولينكو وألن، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ويلز بهدف نظيف.

محاولات مستمرة:

وتابع تسيجانكوف كرة من عرضية للاعب ميكولينكو، إلا أن هينيسي تصدى لها عند الدقيقة 56، وواصل لاعبو منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم الضغط، وسط تألق من دفاع ويلز.

وكادت ويلز أن تسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 75، ولكن القائم تصدى لتسديدة جونسون، قبل أن يبعد الحارس الأوكراني جورجي بوشكان فرصة عند الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز منتخب ويلز بهدف والتأهل إلى كأس العالم 2022.