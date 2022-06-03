أعلن المدير الفني سعد الشهري عن تشكيل منتخب السعودية ضد طاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في أوزبكستان.

منتخب السعودية ضد طاجيكستان

ويلعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2022، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوكوموتيف في طشقند.

ويطمح سعد الشهري في ظهور اللاعبين بشكل مميز، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية في كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما يأمل منتخب طاجيكستان في الظهور بشكل جيد خلال مشاركته الأولى بالبطولة القارية.

تشكيل الأخضر في مباراة اليوم

وجاءت تشكيل الأخضر في مباراة اليوم كالتالي؛ نواف العقيدي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، مشعل الصبياني، متعب الحربي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، هيثم عسيري، أيمن يحيى، تركي العمار ومحمد مران.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب السعودية الأولمبي كل من؛ عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعد بالعبيد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، أحمد الغامدي، عوض الناشري، حسين العيسى، زياد الجهني وعبدالله رديف.