تفاعل الكثيرون مع زلزال الكويت، اليوم السبت، الذي شعر به السكان وبلغت قوته 4.5 على مقياس ريختر.

وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أن الزلزال الذي ضرب الكويت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، السبت، وقع جنوب غرب الأحمدي وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو ترصد لحظة وقوع زلزال الكويت وآثاره، داعين الله أن يحفظ الكويت وشعبها.

من أثار زلزال الكويت ٢٠٢٢/٦/٤ pic.twitter.com/BOBhrBXrYq — جابر المرد (@almerd202) June 4, 2022

زلزال الكويت:

من جانبها، أعلنت قوة الإطفاء العام أنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار جراء الهزة الأرضية التي شهدتها الكويت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، في بيان حول الهزة الأرضية التي تلقت على إثرها إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كانت معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد.

وأضافت أنها لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال، إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

وأوضح عبدالله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، أن زلزال اليوم متوسط إلى شديد القوة وهو أعلى زلزال تسجله الكويت في تاريخها.

متابعة تأثير الزلزال:

من جانبها، قالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن وزارة الأشغال كلفت فريق الطوارئ والأزمات بالوزارة لمتابعة ما إذا كانت هناك آثار للزلزال، ومدى تأثيره على المنشآت والطرق التي تشرف عليها «الأشغال».

وأضافت المصادر أنه حتى الآن لم ترصد الوزارة أي آثار سلبية للهزة الأرضية، وأن الوزارة والهيئة العامة للطرق ستعلنان عن نتائج التقارير التي يجري حاليا إعدادها قريبا.