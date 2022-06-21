أعلنت منظمة الصحة العالمية، إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يوفّر معلومات محلية عن مستويات الأشعة فوق البنفسجية. ويتيح تطبيق SunSmart Global UV التعرف على توقعات الطقس، والأشعة فوق البنفسجية لمدة خمسة أيام في الأماكن التي يمكن البحث فيها.

الوقاية من سرطان الجلد

ويرجع الهدف الرئيس من البرنامج إلى محاولات الحد من العبء العالمي لسرطان الجلد وأضرار العين المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية.

وأكدت المنظمة إتاحة البرنامج بشكل مجاني عبر متاجر الهواتف المحتلفة، لافتة إلى انه يوفر خيارات مخصّصة بحيث يمكن للمستخدمين اتخاذ إجراءات للحماية من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة.

وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة، الطبيبة ماريا نيرا: “تشير الأدلة إلى أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد. ولذلك، من المهم للغاية أن يعرف الناس متى وكيف يحمون أنفسهم. ونحث الجميع على استخدام التطبيق لحماية أنفسهم وأطفالهم، واعتماد ذلك كعادة يومية”.

يذكر أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه تم تشخيص أكثر من 1.5 مليون حالة من حالات سرطان الجلد في جميع أنحاء العالم، خلال عام 2020 فقط.