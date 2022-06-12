تسبب التعادل السلبي في مباراة إنجلترا وإيطاليا، في توجيه الصحف الإنجليزية تحذيرًا للمدرب جاريث ساوثجيت بسبب خطورة الهبوط للمستوى الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقالت صحيفة ” ديلي ستار” الإنجليزية : ” زملاء سترلينج يفشلون في إحراز الأهداف مرة أخرى”.

أما صحيفة ” ديلي ميل” الإنجليزية فقالت: ” إنجلترا تتعثر من جديد وتواجه خطر الهبوط في التصنيف بتعادل آخر”.

بينما قالت صحيفة ” ديلي تليجراف ” : ” إنجلترا تفشل في اختراق إيطاليا بعد التعادل بمولينيو”.

ملخص مباراة إنجلترا وإيطاليا

وقدم المنتخبان أداءً سلبيًا في المباراة، حيث وُصف المستوى بأنه لم يحقق تطلعات الجماهير، كما أقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة، بسبب عقوبة اللعب بدون جمهور التي وقعت على جماهير المنتخب الإنجليزي، على خلفية أحداث نهائي كأس أمم أوروبا 2020.

وكان المنتخب الإنجليزي تعادل في مباراتين أمام ألمانيا وإيطاليا وخسر من المجر في دوري الأمم الأوروبية في مباريات المجموعة الثالثة.