انتهت مباراة الاتحاد وأبها الودية التي أُقيمت على ملعب العميد، مساء اليوم الأحد، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتحاد وأبها يتعادلان:

ولعب الاتحاد وأبها مواجهة ودية مغلقة، أملًا في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، قبل استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أحداث الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله أحمد باحسين، فيما تمكن أبها من تسجيل التعادل عن طريق التونسي سعد بقير عند الدقيقة 78.

الفريقان في الدوري:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الاتفاق، فيما يلعب أبها ضد الفيحاء، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع انطلاق الجولة الـ29، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.