انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان بالتعادل السلبي في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

ورغم إهدار الأخضر لفرص محققة عبر أيمن يحيى وفراس البريكان، وإلغاء ركلة جزاء لـ الأخضر بداعي التسلل، لكن المنتخب السعودي قدم أداء فنيًا مميزًا في أول 45 دقيقة.

وتقام المباراة بين المنتخبين على ملعب ميلي الوطني في العاصمة الأوزبكية طشقند.