انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان بالتعادل السلبي في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.
رأسية خطيرة من أيمن يحيى يبعدها الحارس الأوزبكي 🥅#السعودية_أوزبكستان
#AFCU23 | #SSC pic.twitter.com/rTwhfgaFZQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 19, 2022
ورغم إهدار الأخضر لفرص محققة عبر أيمن يحيى وفراس البريكان، وإلغاء ركلة جزاء لـ الأخضر بداعي التسلل، لكن المنتخب السعودي قدم أداء فنيًا مميزًا في أول 45 دقيقة.
وتقام المباراة بين المنتخبين على ملعب ميلي الوطني في العاصمة الأوزبكية طشقند.
التهديد الأول على المرمى من فراس البريكان#السعودية_أوزبكستان
#AFCU23 | #SSC pic.twitter.com/O2M7gjsDJI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 19, 2022
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