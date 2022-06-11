أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن عدم قدرتها على الإنجاب، وذلك في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع سعود القحطاني.

فاطمه الصفي اكثر انسانه عانت بالوسط الفني لما حلقت شعرها ووجهها تعب قاموا يقولون انها تتعا* طى وهي فيها ورم وما اعلنت عنه يحزن ان لازم نطلع نبرر للناس وش فينا عشان ما يبدون يخمنون ويتهجمون علينا pic.twitter.com/ZMWJYZnmTA — unicorn (@uniswet) June 10, 2022

عدم الإنجاب

وانتقدت فاطمة الصفي ”تدخل الناس في شؤون الآخرين“، موضحة أن ”العديد من الناس يسألونها لمَ لا تنجب أطفالاً، بدعوى رغبتهم برؤية أطفالها“، مؤكدة أنه ”لا يمكنها الإنجاب في الأصل“. وواساها سعود القحطاني، بعد شكواها وتدخل الناس في شؤونها والسؤال عن خصوصياتها بشأن إنجاب الأطفال.

وعلى الفور تفاعل الكثير من مغردي موقع “تويتر” مع فاطمة الصفي، مؤكدين ضرورة عدم التدخل في شؤون الآخرين والسؤال عن أمورهم الشخصية، فقالت مغردة: “فعلا الناس مستفزة بشكل.. يسألوا أسئلة ما لها داعي ما اعرف متى ينشغلو بحياتهم ويتركو خلق الله بحالها”.

وأضاف آخر: “كل شيء قسمة ونصيب وممكن يجيك ولد ويكرهك بالدنيا !! كل شيء مكتوب لك خير”.

معاناة فاطمة الصفي مع السرطان

كما تحدثت فاطمة الصفي عن مرضها، ومعاناتها أيضًا من سؤال الناس عن سبب تقصير شعرها، قائلة إنها تعاني من السرطان وخضعت للعلاج الكيماوي، ما دفعها لحلق شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط“.

وأوضحت: ”الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة صرت لما أشوف الناس أقلهم أنا ما ييب عيال يسكتون صرت ما استحي“.

ودعا مغردون لها بالشفاء والعافية، بعد حديثها عن تفاصيل مرضها، وقالت مغردة: “فاطمه الصفي أكثر إنسانه عانت بالوسط الفني لما حلقت شعرها ووجهها تعب قاموا يقولون انها تتعاطى وهي فيها ورم وما أعلنت عنه.. لازم نطلع نبرر للناس ما فينا عشان ما يبدون يخمنون ويتهجمون علينا”.