أعلنت كل من أندونيسيا وبروناي وماليزيا واليابان، تعذر رؤية هلال ذي الحجة؛ ليكون بذلك أول أيام الشهر هو بعد غدٍ الجمعة و أن يوم الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

28 موقعًا في اليابان

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن لجنة رؤية الهلال في اليابان، بعد تحديد 28 موقعًا لتحري الهلال في اليابان، أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تعذر رؤية الهلال في أندونسيا

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “بعد تحري الهلال من 86 موقعًا، أندونيسيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها”.

موعد عيد الأضحى المبارك

وأكمل: “سلطنة بروناي تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها”.

ماليزيا لم ترصد هلال ذي الحجة

كما أعلنت ماليزيا رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها”.

يذكر ان المحكمة العليا؛ دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.