كشفت أخصائية طب الأسرة الدكتورة بثينة اليوسف، أن الإنفلونزا الموسمية وتغير أحوال الطقس قد تسبب في تفشي الفيروسات المختلفة، وذلك مع انتشار حالات إنفلونزا الصيف والتي تشبه أعراض فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقالت اليوسف في تصريحات لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن الكثير يذهبون لعمل فحص كورونا وتظهر نتائجه سلبية، حيث إنه من غير المعلوم ماهية الفيروسات الجديدة التي تظهر حاليًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

نشاط الفيروسات

وأكدت أن الفيروسات موجودة حاليًا في الجو وتنشط في هذه الفترة، مشيرة إلى أن تحديدها صعب بسبب مقاومتها، داعية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول الطعام الصحي والنوم بشكل كاف وغسل اليدين والخضراوات والفاكهة.

طرق الوقاية من الفيروسات

كما حثت على الابتعاد عن أماكن الاختلاط، وفي حال تم التواجد فيها فيراعى الالتزام بالمسافة الاحترازية، وغسل اليدين عقب السلام على الآخرين، للتقليل من حدة نشأة هذه الفيروسات.

ونصحت اليوسف بعدم الذهاب فورًا للمستشفى والطبيب في حال الشعور بالتعب، بل الجلوس في المنزل والالتزام بالراحة وشرب السوائل وتناول المسكنات المناسبة، موضحة أن فترة حضانة الفيروس من أسبوع حتى أسبوعين.

وشددت على الحرص في تناول المضادات الحيوية لمشاكلها ومخاطرها في عدم مقاومة البكتيريا في حال أخذها بشكل كبير، مشيرة إلى أنه يمكن للشخص التوجه إلى الطبيب في حال عدم تحسنه خلال 10 أيام.