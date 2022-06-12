يبدو أن تغريدة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن ديون النادي قد تتسبب في منع الفريق من ضم النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير إيطالية كشفت عن وجود عرض لضم فيدال من فلامنجو البرازيلي والريان القطري.

أصفر الرياض أصبح خارج الحسابات ولن يضم اللاعب التشيلي بسبب الديون التي يعاني منها النادي العاصمي، بجانب الراتب الكبير الذي يتقاضاه أرتورو فيدال.

ماذا قال رئيس النصر ؟

وكان آل معمر قال عبر حسابه في “تويتر” : “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.