صُدم جمهور الهلال اليوم الخميس، بعدما أعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبتها ضد النادي، بسبب لاعبه السابق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وأوضح الإعلامي حسن العسيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن “فيفا” قرر تغريم نادي الهلال مبلغ 4.5 مليون دولار لصالح جيوفينكو، بالإضافة إلى 5% فوائد منذ يوم 27 أغسطس 2021.

الكفاءة المالية تهدد الهلال

وأصبح الزعيم مهددًا بالحرمان من الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”، في حال عدم سداد مستحقات سيباستيان جيوفينكو، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، مما يهدد مسيرة النادي حول التأهل لـ دوري أبطال آسيا.

وكان جيوفينكو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، ووقع الطرفان اتفاقية لإنهاء العقد بالتراضي في 19 أغسطس 2021.

وأكدت تقارير أن البند الثالث من هذه الاتفاقية ينص على دفع النادي للاعب 7 ملايين دولار، لإنهاء العقد، وذلك وفقًا جدولة معينة، إلا أن الهلال لم يلتزم بالسداد، وخاطبه سيباستيان عبر البريد الإلكتروني، وتم سداد جزء، وتوقف مجددًا.