أعلن الفنان المصري هاني شاكر، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية على الهواء، مؤكدًا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

خاص الحكاية.. هاني شاكر يعلن استقالته كنقيب للمهن الموسيقية

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/ory1IXh3qZ — الحكاية (@Elhekayashow) June 27, 2022

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، موجهًا الشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، لافتاً إلى أنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

مشاداة ساخنة بمؤتمر النقابة

وأتت الاستقالة بعد مشادة حدثت بين عازف الإيقاع سعيد الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعدته نقابة المهن الموسيقية لاعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

واعترض سعيد الأرتيست في المؤتمر، على منح النقابة كارنيهاً لمطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي كان هاني شاكر معترضًا على استخراج كارنيه له.

ورد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: “من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار”، لتتعالى الأصوات ويتم تبادل الاتهامات بينهما، ما أدى إلى انسحاب هاني شاكر من المؤتمر.

استقالة لا رجعة فيها

وخلال مداخلة مع عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أكد هاني شاكر أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، حيث اتخذه بعد فترة دراسة، كما أنه كان قد نوى منذ فترة عدم التقدم مرة أخرى للنقابة.

وأشار إلى أنه حزين بسبب ما مر به في المؤتمر، حيث كان يتوقع تقديرًا واحترامًا أكثر من النقابة لما قدمه خلال الفترة الماضية.

وأضاف: “ربنا شاهد علي أنني عندما كنت على هذا الكرسي، مراعي ربنا لحد النهاردة في الجمعية العمومية والأعضاء وانتقلنا بهم نقلة أخرى غير التي كانت عندما استلمت النقابة”.

من جانبه، قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن المجلس بالكامل يتواصل مع الفنان هاني شاكر لإقناعه بالرجوع في استقالته المزمع تقديمها رسميًا اليوم الثلاثاء إلى الجمعية العمومية للنقابة.