نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفاء، وهروب ، ومركز الفطيحة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة

في حين يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.