يسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

توتنهام مهتم بضم موراتا

وطلب مدرب فريق توتنهام، أنطونيو كونتي التعاقد مع بدلاء للثنائي هاري كين وسون هيونج مين، ما دفع الإدارة للتفكير في إعادة موراتا إلى البريميرليج، بعد تجربته السابقة مع تشيلسي، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وكان موراتا قد لعب الموسمين الماضيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، وحاول البيانكونيري ضمه بشكل نهائي، إلا أنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد.

وتصل قيمة المهاجم الإسباني الدولي حاليًا إلى 23 مليون جنيه إسترليني، ويحظى باهتمام العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المهاجم الإسباني يتألق

وخاض المهاجم الإسباني صاحب الـ29 عامًا، 48 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث هز الشباك 12 مرة، وقدم 9 تمريرات حاسمة.