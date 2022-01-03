أصبح Barcelona قريبًا من حسم صفقة الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق يوفنتوس المعار من نادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

Barcelona يقترب من حسم صفقة موراتا:

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن انتقال موراتا إلى صفوف Barcelona تم بنسبة 95%، حيث اتفق المهاجم الإسباني بالفعل على جميع شروط عقده الشخصي مع النادي الكتالوني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن Barcelona اتفق مع البيانكونيري، على إتمام صفقة موراتا كإعارة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى الحصول على موافقة أتلتيكو مدريد، على وضع بند يمنح البارشا أحقية شراء اللاعب مستقبلًا.

وتابعت: “يتبقى فقط عثور يوفنتوس على مهاجم بديل في الميركاتو الشتوي، لمنح الضوء الأخضر لرحيل موراتا، كما أن تشافي هيرنانديز واثق من أنه سيتواجد معه في بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها بالسعودية هذا الشهر”.

الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني:

على الجانب الآخر، نجح Barcelona في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح لمواصلة التقدم خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث ظهر بمستوى مخيب هذا الموسم، بعدما حقق الفوز 8 مرات، وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات.