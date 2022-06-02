توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم مناطق المملكة اليوم الخميس، إضافة إلى فرصة لهطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب المراصد، متوقع اليوم، أجواء من حارة إلى حارة جدًا على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى الخليج.

رياح متوسطة لشبه قوية:

وأضاف الحصيني، أنه متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والجنوبية، إضافة إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وأشار الحصيني إلى هطول أمطار وبرد، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان، إضافة إلى اليمن.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية، وما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير والباحة.