توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود اليوم، السبت، أجواء من حارة إلى حارة جدًا على معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً معتدلة فجراً.

أجواء حارة ورياح نشطة

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع اليوم أجواء من حارة إلى حارة جدًا على معظم المملكة والخليج نهاراً معتدلة فجرًا”.

وأضاف أن التوقعات تتضمن أيضًا رياحًا نشطة وغبارًا على أجزاء من الوسطى والغربية وشمال الشرقية وأجزاء من الإمارات وعُمان، بجانب الأمطار على مرتفعات المملكة وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم ونجران.