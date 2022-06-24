أوقفت الشرطة التونسية في ولاية سوسة رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضاً الأمانة العامة لحزب النهضة.

وقال زياد طاهر، محامي الجبالي، في تصريحات صحفية إن “الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده بسيارته في سوسة قبل نقله إلى مدينة تونس العاصمة”.

مصنع زوجة حمادي الجبالي المشبوه

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف الجبالي، فقد سبق توقيفه منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة.

تبيض الأموال عبر جمعية خيرية

وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة “موزاييك إف إم”، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف الجبالي بتهمة الاشتباه في تبييض أموال عبر جمعية خيرية.

والمعروف أن الجبالي شغل منصب رئيس الحكومة التونسية خلال الفترة من (2011-2013) وبعد ذلك استقال من حزب النهضة عام 2014. ويذكر أن الشرطة كانت دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة “مدرجة بجدول المواد خطرة”.