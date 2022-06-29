وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء خالد الزعاق، أعلن في وقت سابق ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1443 هـ في مرصد تمير في المملكة وفي انتظار صدور بيان من المحكمة العليا.

تعذر رؤية الهلال في 4 دول

وفي السياق نفسه؛ أعلنت كل من أندونيسيا وبروناي وماليزيا واليابان، تعذر رؤية هلال ذي الحجة؛ ليكون بذلك أول أيام الشهر هو بعد غدٍ الجمعة و أن يوم الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن المحكمة العليا؛ دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.

الحسابات الفلكية

وكانت معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء 01 يونيو، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة في هذخ الدول اليوم الأربعاء 29 يونيو،ذ.

ولفت مركز الفلك الدولي إلى أنه في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا. وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك بحسب الحسابات الفلكية وفي انتظار تأكيد الرؤية الشرعية.