يبدو أن مدرب الهلال السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم قد اتخذ قراره بشكل الفريق الذي سيقوده خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

جارديم يتفق على تدريب شباب الأهلي

وأكد خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جارديم وقع رسميًا مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2023.

وكان المدرب البرتغالي جارديم قد قاد الهلال خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى فبراير 2022، وتوج معه بلقبي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي، وأُقيل بعد الخسارة برباعية أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

شباب الأهلي هذا الموسم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، من الفوز 12 مرة وتعادل 6 مرات وخسر 8 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا مع الهلال.