تطمح الجماهير النصراوية في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز والمنافسة على البطولات المحلية والقارية مع المدير الفني الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.

آل معمر يحسم ملف المدرب

ونجح مسلي آل معمر في الحصول على توقيع جارسيا لقيادة الفريق الأول بنادي النصر لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.

أبرز أرقام جارسيا

ويملك جارسيا مسيرة تدريبية مميزة في الأندية الأوروبية الكبرى، كما ارتبط اسمه بقيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد المدرب النرويجي أولي سولشاير في نوفمبر الماضي، ولكن الإدارة فضلت استكمال رالف رانجنيك لنهاية الموسم.

ونجح رودي في الحصول على جائزة أفضل مدرب فرنسي 3 مرات في 2011، 2013 و2014، كما توج بجائزة أفضل مدير فني في الدوري الفرنسي موسم 2010/ 2011 بعد مسيرة استثنائية مع ليل.

وقاد جارسيا الفرق في 785 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 381 مرة، وخسر 203 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 201 لقاء، وتمكن من تسجيل 1319 هدفًا، فيما استقبلت الفرق معه 956 هدفًا.

وتوج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل لحصد لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في موسم 2010/ 2011، واحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي موسم 2013/ 2014 مع روما.

وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي للحصول على المركز الثاني في الدوري الأوروبي موسم 2017/ 2018، وتأهل مع ليون إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.