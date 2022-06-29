فعّلت جامعة الجوف مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية التي أطلقها معالي وزير التعليم مؤخراً.

مسارات التعليم المرن في جامعة الجوف

وأوضح رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع أن المبادرة تهدف إلى بناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية منسوبي الجامعة، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية تقدمها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) بالشراكة مع عدد من المنصات العالمية مثل Coursera و Edx.

تطوير القدرات والمهارات

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير القدرات والمهارات لمنسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال عدد من المسارات التدريبية مثل مسار التحول الرقمي والإعلام الرقمي ومهارات التواصل وتحليل الأعمال، إضافةً إلى عددٍ من المسارات المهنية والتي تتواءم من احتياجات سوق العمل، ضمن جهود الجامعة الرامية لتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.