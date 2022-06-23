أعلنت جامعة نجران عن توفر 36 وظيفة تعليمية بمسمى مدرس (معلم ممارس) لحملة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدرس – معلم ممارس (العدد 36 وظيفة).
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.
- اجتياز المقابلة والاختبارات المعدة من الكلية والشروط الخاصة للكلية. لم يسبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة.
الطلبات:
- صورة الهوية الوطنية (سارية المفعول).
- صورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي ومعتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة.
- التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة.
- سيتم استبعاد أي طلبات غير مستوفاة الشروط.
موعد ورابط التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م، من خلال الرابط التالي : اضغط هنا
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