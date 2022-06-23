أعلنت جامعة نجران عن توفر 36 وظيفة تعليمية بمسمى مدرس (معلم ممارس) لحملة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدرس – معلم ممارس (العدد 36 وظيفة).

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل. اجتياز المقابلة والاختبارات المعدة من الكلية والشروط الخاصة للكلية. لم يسبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة.

الطلبات:

صورة الهوية الوطنية (سارية المفعول). صورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي ومعتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة. التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة. سيتم استبعاد أي طلبات غير مستوفاة الشروط.

موعد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م، من خلال الرابط التالي : اضغط هنا