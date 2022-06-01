ضوابط تخصيص طالبات السنة التأسيسية للكليات الصحية:

وحددت جامعة نورة عددًا من الضوابط لتسجيل طالبات السنة التأسيسية كما يلي:

1-اجتياز جميع مقررات السنة التأسيسية خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ تسجيل الطالبة في الجامعة مع احتساب فصول الاعتذار.

2-حصول الطالبة على معدل تراكمي لا يقل عن (4) للتخصيص في كلية الطب البشري وطب الأسنان، ولا يقل عن (3) في بقية الكليات الصحية.

3-توفر مقاعد في برامج الكليات الصحية.

4- يتم تخصيص الطالبات المؤهلات للتخصيص في الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي1443هـ، والفصل الدراسي الأول والثاني من العام الجامعي 1444هـ

(في حال اعتماد نظام الثلاث فصول دراسية)، حسب مؤشرات التخصيص التي تم التوقف عليها في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443هـ.