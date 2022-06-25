تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غامضًا يظهر جثة شبه متحلّلة وسط رمال صحراء ليبيا قرب جفرة في سرت.

بعد تداول مشهد مريب تظهر فيه جثة شبه متحللة.. #فرانس_برس تكشف حقيقة فيديو #جثة_القذافي المتداولة: مجرد دمية بلاستيكية استخدمت بموقع تصوير#العربية pic.twitter.com/iQNruGJITr — العربية (@AlArabiya) June 25, 2022

موت القذافي:

وقال معلقون: إن الجثة على ما يبدو للعقيد الليبي معمر القذافي الذي دُفن مع ابنه المعتصم بمكان سري في قلب الصحراء، بعد 5 أيام من اعتقاله وقتله في أكتوبر من 2011، حيث لم يعرف أحد مكان دفنه.

دمية بلاستيكية:

ونظرًا لتداول الفيديو بشكل كبير وانتشاره بكثافة، بحثت وكالة “فرانس برس” عن حقيقته، كاشفة أن هذه الجثة مجرد دمية بلاستيكية استخدمت بموقع تصوير في الصحراء.

وهذا ما أكده صاحب الحساب الذي تداوله أولًا، حيث نشر فيديو آخر بعد ذلك يظهر الدمية ومعدات التصوير في شاحنة بلوحة تسجيل أردنية.

كما أن الفيديوهات الأخرى في الحساب تبين أن جميع المشاهد مصورة بصحراء وادي رم في الأردن.