أُثيرت حالة من الجدل بشأن زيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الموسم الرياضي المقبل.

لا صحة لزيادة عدد أندية الدوري

وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتزم إلغاء الهبوط وزيادة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتم الإعلان رسميًا بعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الأخيرة.

وعلق مصدر مطلع في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: “لم نناقش أي شيء يخص زيادة عدد الأندية بداية من الموسم المقبل.. الزيادة ستتم في موسم 2023/ 2024”.

وتابع المصدر خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، اليوم الجمعة، قائلًا: “جدول البطولة الذي تعده شركة أميركية جاهز وتبقى بعض التفاصيل، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد شهر تقريبًا”.

7 فرق تسعى للبقاء وسط الكبار

وتشهد الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، مساء يوم الاثنين المقبل، منافسة قوية بين الفرق للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ويُعد الحزم أول الهابطين رسميًا إلى الدرجة الأولى، فيما تتصارع 7 فرق للبقاء وسط الكبار الموسم المقبل، وتُعتبر مهمة الأهلي الأصعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).