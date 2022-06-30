يُخيم الجدل على مصير عبد الرحمن غريب في الموسم الرياضي الجديد، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

غموض مصير عبد الرحمن غريب

ويُعد عبد الرحمن غريب من أبرز اللاعبين في الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويشارك مع المنتخب السعودي، ما دفع البعض للتوقع برحيله في الميركاتو الصيفي.

وعلى الرغم من تصريح عبد الرحمن غريب بأنه باق في الأهلي ولم يفكر في الرحيل عن صفوفه، إلا أنه انتشرت أنباء تُفيد برغبة ناديي الاتحاد والهلال في التعاقد معه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع هذه الأنباء، وأكد الاتحاديون أنه سيكون مفيدًا للغاية في حالة الانضمام إلى العميد، وطالبوا الإدارة بحسم الصفقة، فيما تمنى الهلاليون التعاقد معه وأكدوا أنه القطعة الناقصة في تشكيلة الزعيم.

هبوط الأهلي

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.