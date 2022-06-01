أعادت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إيضاح شروط السفر للفئات العمرية من 16:12 عامًا، والأطفال دون الـ12 عامًا.

وبينت في تغريدة أن شروط سفر الفئة العمرية من 12: 16 عامًا تتمثل في الحصول على جرعتين من لقاح كوفيد ـ 19، للمرور عبر جسر الملك فهد.

وفيما يتعلق بالأطفال أقل من 12 عامًا؛ فأشارت إلى أنها تتمثل في وجود وثيقة تأمين ضد كوفيد ـ 19.

كما أشارت إلى احتساب السن يكون بحسب التقويم الهجري؛ وأن الجهة المعتمدة وفق مجلس الضمان الصحي، هي شركة التأمين التعاونية.

إذن ولي الأمر للقصّر

وفي وقت سابق، ردت مؤسسة جسر الملك فهد، على سؤال لإحدى المواطنات ترغب في مغادرة المملكة إلى البحرين رفقة ابنتها القاصر دون إذن ولي أمرها.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين في جسر الملك فهد سؤالًا عبر تويتر، من إحدى المتابعات تقول: “عمر بنتي ١٧ سنة، وأنا مطلقة ومطلعة لها هوية هل يلزم لها تصريح من ولي أمرها ولا عادي تطلع بهوية، وهل يلزم أخذ الثلاث جرعات؟ وهل أستطيع الدخول بهوية؟”.

وردت الهيئة بالقول: “فيما يخص آلية تصريح ولي الأمر بإمكانك التواصل مع الجهة المعنية (الجوازات السعودية) ، مع الاطلاع على الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم للمملكة”.

وتنص الإجراءات على وجوب تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا أما من هو دون الـ16 عامًا فيجب أن يحصلوا على جرعتين من اللقاح. وبالنسبة للأطفال يجب أن يكون لديهم تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.