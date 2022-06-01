تترقب الجماهير عودة النجم عمر عبدالرحمن عموري للمشاركة مع منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، بعد غياب دام لـ4 سنوات.

عموري يعود للمنتخب

ويُعد عموري من أبرز اللاعبين الإماراتيين، إلا أن الإصابات المختلفة التي عانى منها، تسببت في غيابه عن المنتخب آخر 4 سنوات، منذ إصابته مع فريقه السابق الهلال بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2018.

كما تعرض صاحب الـ31 عامًا، لإصابات عديدة مع الجزيرة خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، قبل أن يعود للتألق مع فريقه الحالي شباب الأهلي، ويقوده للتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، ليعود إلى المنتخب.

وشارك عموري مع منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في الشوط الثاني من مباراة غامبيا الودية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، حيث حرص المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على الاطمئنان على جاهزيته قبل مواجهة أستراليا.

الإمارات ضد أستراليا

وتنتظر الجماهير مباراة الإمارات ضد أستراليا المقرر إقامتها، يوم 7 يونيو الجاري، في الدوحة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة الإمارات ضد أستراليا، مواجهة مع منتخب بيرو الأول لكرة القدم خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في الملحق، يوم 13 من يونيو الجاري في الدوحة أيضًا.