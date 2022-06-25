ستتابع جماهير نادي الاتحاد مباراة فريقها أمام الباطن في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع متابعة نتيجة مباراة الهلال والفيصلي في الرياض التي تُقام في نفس التوقيت.

وكان حسم لقب الدوري قد تأجل للجولة الثلاثين بين العميد والزعيم، بعد فوز الأول على الاتفاق والثاني على الفتح.

وتُلعب المباريات بعد غد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك تماشيًا مع مبدأ الشفافية والعدالة.

البنود الثمانية لتحديد البطل بين الهلال والاتحاد:

وفي حال فوز الهلال والاتحاد في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري توجد 8 بنود تحدد بطل الدوري.

البند الأول.. يتم تحديد صاحب أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينهما.

البند الثاني.. أعلى فارق أهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينهما دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

البند الثالث.. الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينهما دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

البند الرابع في حال استمرار التعادل بين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيق الفقرات من البند الأول إلى الثالث يتم إعادة تطبيق الفقرات نفسها من جديد مرة أخرى على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.

البند الخامس.. أعلى فارق أهداف في كامل البطولة “ما له من أهداف ناقص ما عليه”.

البند السادس.. الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل البطولة.

البند السابع.. إذا كانت الفرق المتعادلة وكانا سويًّا على أرض الملعب في المباراة الأخيرة، يتم لعب شوطين إضافيين كمباراة جديدة، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

البند الثامن.. الأقل حصولًا على مجموع النقاط جراء حصول لاعبيه على البطاقات الصفراء والحمراء في مباريات البطولة، بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بـ 3 نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة.