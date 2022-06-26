أكد جمهور نادي الشباب أن فريقه سيدخل مباراة الأهلي غدًا الاثنين في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للفوز دون النظر إلى وضع الراقي.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على الليث لضمان البقاء في بطولة دوري المحترفين للموسم المقبل.

الفوز يارب — AN (@Loev22_) June 25, 2022

وأكدت جماهير الليث على أن الفريق العاصمي سيقاتل ليقدم نتيجة مشرفة أمام الراقي، كما ذكر خالد البلطان رئيس الليث في أحد التصريحات الإعلامية، أن فريقه لن ينظر إلى حال الأهلي لكنه سيقاتل للفوز وينافس بشرف.

شرطان لـ بقاء الأهلي في الدوري

ويُوجد شرطان لـ الراقي لضمان بقائه في دوري المحترفين.