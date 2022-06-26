تسعى السعودية تحت إطار رؤية 2030 إلى تنويع اقتصادها، وفي حين أن السياحة تعد حجر أساس في خططها، إلا أن الرياضة العالمية أيضًا تنل جزءًا كبيرًا من جهودها.

وتبذل المملكة جهودًا طائلة في الاستثمار في الرياضة العالمية، فمن الملاكمة وكرة القدم إلى سباق الفورمولا 1 وحتى الـ WWE وشراء نادي يونايتد كاسل، وحاليًا تدخل في بطولات الجولف كمنافس قوي لبطولة بريطانيا، وقد تمكنت بالفعل من جذب بعض الأسماء اللامعة في هذه الرياضة.

وسلط موقع Talk SPORT الرياضي الضوء على الخطوات العملاقة التي قطعتها المملكة بالفعل في مجال الرياضة.

1- نيوكاسل

امتلك مايك آشلي نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم من عام 2007 حتى عام 2021، ولم يستمتع الكثير من مشجعي النادي بفترته، وقد كان هدفًا مثاليًا للاستثمار، فدخلت المملكة في هذا المجال عن طريق صندوق الثروات العامة والذي تمكن من امتلاك 80% من النادي وجعله أحد أغنى الأندية في العالم.

ومن حيث القيمة الصافية وحدها، فإن مالكي نيوكاسل أكثر ثراءً من جميع الأندية التسعة عشر الأخرى في الدوري الإنجليزي مجتمعة.

2- جولة الجولف LIV

في عام 2021، قرر صندوق الاستثمارات العامة إنشاء جولة جولف خاصة به باسم جولة الجولف LIV، وقد انضم لها مجموعة من الأسماء البارزة مثل جريج نورمان وفيل ميكلسون وبريتس لي ويستوود وإيان بولتر، ومارتن كايمر وسيرجيو جارسيا وداستن جونسون وبروكس كوبكا وتشارل شوارتزيل وغراهام ماكدويل.

ويرتبط الجولف عادةً بالأعضاء الأكثر ثراءً في المجتمع العالمي، وغالبًا ما يكون الأشخاص من صانعي القرار وأصحاب الأعمال والسياسيين وما إلى ذلك، وهي أيضًا وسيلة لخلق شبكات نفوذ، وغالبًا ما يتم إبرام الصفقات التجارية في ملعب الجولف، لذا فهي تقريبًا شكل من أشكال الدبلوماسية.

3- فورمولا 1 في السعودية

في عام 2020 وجدت السعودية طريقة لجذب رياضة رئيسية أخرى، ووضعت في تقويمها تاريخًا لاستضافة الـ F1، لكن بسبب كورونا أُقيم السباق الأول في 5 ديسمبر 2021، وقد عقدت المملكة صفقة تُمكنها من الشراكة لمدة 15 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 65 مليون دولار.

4- الملاكمة

وافق أنتوني جوشوا وأوليكساندر أويسك على التوجه إلى المملكة لمباراة العودة على لقب العالم للوزن الثقيل، وهذه ليست المرة الأولى لجوشوا في السعودية، ففي عام 2019، استعاد ألقاب الوزن الثقيل أمام آندي رويز جونيور.

5- WWE

في 2018، أعلنت WWE عن شراكة إستراتيجية مدتها 10 سنوات مع الهيئة العامة للرياضة (GSA)، وتمت صياغة الصفقة لمدة 10 سنوات.

وقال الدكتور دانييل رايش وهو أستاذ زائر في جامعة جورجتاون لصحيفة ميديا ​​لاين: أدركت السعودية أن إستراتيجية القوة الناعمة ناجحة فيما يخص الشؤون العالمية، وتستخدمها العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك بريطانيا، والرياضة هي أيضًا وسيلة يمكن من خلالها الانخراط في الدبلوماسية وبناء العلاقات الدولية.