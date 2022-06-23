قال البيت الأبيض: إن إدارة جو بايدن تخطط لاقتراح قانون جديد هدفه هو شن حرب على السجائر، وذلك بتحديد الحد الأقصى لمستوى النيكوتين في السجائر ومنتجات التبغ في محاولة لجعلها أقل إدمانًا.

وسيتم تصميم السجائر في المستقبل بشكل يمكن معه تسهيل الإقلاع عن التدخين على مستخدمي التبغ، والمساعدة في منع الشباب من أن يصبحوا مدخنين منتظمين، وفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب الميزانية.

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي تضاعف فيه إدارة بايدن جهود مكافحة الوفيات المرتبطة بالسرطان، وقد قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA): إن الخطة تهدف إلى تقليل استخدام الشباب للسجائر والإدمان عليها وبالتالي الوفاة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة عن خطط لخفض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 50% على الأقل على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.

والنيكوتين عبارة عن مادة مسببة للإدمان في التبغ، كما تحتوي منتجات التبغ أيضًا على العديد من المواد الكيميائية الضارة، والتي يمكن أن يتسبب الكثير منها في الإصابة بالسرطان.

نتائج مكلفة لتدخين السجائر:

ويتكلف استخدام التبغ ما يقرب من 300 مليار دولار سنويًّا في شكل رعاية صحية مباشرة وخسارة في الإنتاجية، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

كما يتسبب تدخين السجائر والتعرض لدخان التبغ في نحو 480 ألف وفاة مبكرة كل عام في الولايات المتحدة، ولطالما قال خبراء الصحة: إنها هي أكبر سبب للوفيات يمكن الوقاية منها.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يموت أكثر من 7300 من غير المدخنين سنويًّا بسبب سرطان الرئة الناجم عن التدخين السلبي.