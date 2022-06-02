أعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن عقوبتها ضد نادي الهلال بسبب لاعبه السابق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

فيفا يغرم الهلال

وأوضح الإعلامي حسن العسيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن “فيفا” قرر تغريم نادي الهلال مبلغ 4.5 مليون دولار لصالح جيوفينكو، بالإضافة إلى 5% فوائد منذ يوم 27 أغسطس 2021.

وفي حالة عدم دفع نادي الهلال مستحقات اللاعب الإيطالي، فسيتم توقيع عقوبات عليه تصل إلى الإيقاف عن تسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات متتالية، وذلك في قرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا.

تفاصيل أزمة جيوفينكو

وكان جيوفينكو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، ووقع الطرفان اتفاقية لإنهاء العقد بالتراضي في 19 أغسطس 2021.

وأكدت تقارير أن البند الثالث من هذه الاتفاقية ينص على دفع النادي للاعب 7 ملايين دولار، لإنهاء العقد، وذلك وفقًا جدولة معينة، إلا أن الهلال لم يلتزم بالسداد، وخاطبه سيباستيان عبر البريد الإلكتروني، وتم سداد جزء، وتوقف مجددًا.