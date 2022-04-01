أكد نجم سامبدوريا الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو أن تجربته في الهلال هي الأفضل في مسيرته، مشددًا في الوقت ذاته على أن الزعيم أفضل من يوفنتوس.

جيوفينكو يشيد بتجربته مع الهلال

ورحل جيوفينكو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد توقيع مخالصة مالية مع الإدارة، ليتم التعاقد مع البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وقال جيوفينكو خلال برنامج “بعد التسعين” عبر قناة Serie A الرسمية على موقع “يوتيوب”: “المنافسة في السعودية صعبة جدًا والدوري قوي، وجمهور الهلال يريد دائمًا الفريق في القمة”.

وتابع: “أتذكر قبل نهائي دوري أبطال آسيا كان الجمهور والإدارة واللاعبون يعيشون لحظات جميله جدًا لأن اللقب كان غائبًا عن النادي لمدة 25 عامًا، لكن الأجمل رؤية جمهـور الهلال يفرح بالآسيوية”.

وواصل جيوفينكو تصريحاته قائلًا: “الهلال من أجمل محطاتي الكروية، حققت الكثير من البطولات وكانت تربطني علاقة جيدة مع الجمهور واللاعبين والإدارة”.

الهلال هو ريال مدريد آسيا

وعن التشابه بين الهلال ويوفنتوس، علق قائلًا: “لا المقارنة ظالمة يوفنتوس يفوز كثير محليًا ولكن لا يحقق أبطال أوروبا، عكس الهلال يفوز كثيرًا محليًا ويحقق الكثير من البطولات الآسيوية”.

واستكمل جيوفينكو تصريحاته قائلًا: “لذلك سأقول الهلال يشبه يوفنتوس محليًا ويشبه ميلان خارجيًا، علمًا إنه فور وصولي للمملكة قالو لي إن الزعيم هو ريال مدريد آسيا”.

وتحدث النجم الإيطالي عن الديربي، قائلًا: “الديربي جميل جدًا، لكن جمهور الهلال يرى الديربي مثل أي مباراة أخرى في الدوري بكل بساطة أنت مطالب بالفوز على الجميع لا يهم إذا كان ديربي أو مباراة أخرى”.