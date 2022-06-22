توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، سقوط أمطار على أجزاء من مناطق المملكة والتي ستستمر لأيام.

حالة ممطرة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “ابشروا وبشروا.. هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة وجنوب الشرقية نواحي الربع الخالي من المملكة وتشمل أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.. البداية نهاية هذا الأسبوع”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأمطار لأيام وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة النبوية واحتمال مناطق أخرى من المملكة.

سمات الأمطار

وأوضح أن الأمطار المتوقعة رعدية ومتفاوتة من مكان إلى آخر، وتتسم بأنها خفيفة لغزيرة وتمتلك حبات برد وهناك فرصة للسيول.

واقترح الحصيني على المواطنين قضاء إجازة الحج هذا العام في المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصة من المنطقة الشرقية.