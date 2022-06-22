تترقب الجماهير عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط منافسة قوية على اللقب والهروب من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

عودة الدوري غدًا

وتُقام جميع مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، نظرًا لقوة المنافسة بين الفرق في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وقبل انطلاق الجولة الـ29، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم النصر ثالثًا، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منافسة على الصدارة

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة بريقه وتحقيق الفوز على الاتفاق، للحفاظ على الصدارة، أملًا في تعثر الهلال والتتويج باللقب، فيما يطمح فارس الدهناء لخطف الثلاث نقاط والهروب من الهبوط.

ويطمح الهلال لتجاوز عقبة الفتح، لتعويض الخسارة أمامه في الدور الأول، والاقتراب من التتويج باللقب، فيما يسعى النموذجي لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

صراع للهروب من الهبوط

وتشهد بقية مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صراعًا قويًا للابتعاد عن المراكز الأخيرة، حيث يخوض الأهلي مباراة صعبة ضد الرائد، حيث إن الفريقين يلاحقهما خطر الهبوط.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الطائي، ويطمح عنابي سدير لتحقيق الفوز والابتعاد قليلًا عن مراكز الخطورة، إلا أن رغبته تصطدم بتألق فارس الشمال، الذي يطمح في حصد الثلاث نقاط لتأكيد بقائه وسط الكبار.

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بنظيره الشباب، ويطمح سكري القصيم بتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب، فيما يسعى الليوث لخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر النصر وخطف المركز الثالث منه.