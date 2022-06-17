أثار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد في “تويتر” الجدل، وذلك بعد خسارة العميد من النادي الأهلي بنتيجة 3/ 2 في لقاء ودي أُقيم مساء اليوم الجمعة.

وكان حساب النادي كتب في “تويتر” العميد خسر بنتيجة 3/ 2 للخصم، حيث سجل عبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا أهداف النادي.

رد فعل حساب نادي الاتحاد بعد الكلمة التي أثارت الجدل:

الجملة أثارت الجدل عبر “تويتر” حيث سرعان ما قام حساب النادي بحذف تلك التغريدة وغيّر كلمة الخصم.

وسجل ثلاثية الراقي كل من “علي مجرشي وحسين المقهوي وحسن العلي”، بينما سجل لـ عميد جدة كل من المغربي حمدالله وهارون كمارا.

وسيواجه الراقي فريق الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من بطولة دوري المحترفين، بينما يواجه نادي الاتحاد فريق الاتفاق أيضًا الخميس القادم.

الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، أما الأهلي فمتواجد في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.