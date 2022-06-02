كشف حساب المواطن، ما يمكن أن يفعله مستفيد، انتهت مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات التي تثبت استحقاقه.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد متابعي حساب برنامج “حساب المواطن” عبر موقع “تويتر”، والذي قال “انتهت مدة الاعتراض وما قدمت أوراقًا تثبت استحقاقي ما الحل ؟ بأكمل سنة ما أستلم شيئًا”.

وقالت خدمة المستفيدين “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، إذ تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

خطوات تقديم الاعتراض

يتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.