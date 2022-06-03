صوت المجلس التشريعي في نيويورك، الولايات المتحدة، على منع أي شخص دون سن 21 عامًا من شراء أو حتى حيازة بندقية نصف آلية، كما يجب على المشتري حيازة ترخيص بشأن حمل الأسلحة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مشروع القانون هذا يُعد قفزة مهمة في الولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة لتقنين بيع الأسلحة الهجومية، ومع ذلك فإن هذه الخطوة هي مجرد جزء واحد من قوانين تهدف إلى مراقبة الأسلحة.

وقالوا في بيان: سيكون لدينا حزمة من القوانين التي يفخر بها الناس، وسوف تغلق بعض الثغرات وسنقوم بتغيير ذلك على الفور.

وبذلك تنضم مدينة نيويورك إلى مجموعة من الولايات الأخرى بما في ذلك فلوريدا وهاواي وإلينوي وفيرمونت وواشنطن التي تتطلب أن يكون عمر المشترين 21 على الأقل بدلًا من 18 لشراء بعض أنواع البنادق، وتم اقتراح تشريع مماثل في ولاية يوتا.

وتقييد التشريعات الجديدة الأخرى مشتريات المدنيين من الدروع المقاومة للرصاص، ومن المرجح أن تحفز هذه الخطوة ولايات أخرى مثل كونيتيكت ونيوجيرسي، كاليفورنيا، لأخذ خطوات مماثلة.

حادث إطلاق نار في بوفالو

ويأتي ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في سوبر ماركت في بوفالو بنيويورك الولايات المتحدة، حيث دخل مسلح وفتح النار على المتسوقين من ذوي البشرة السوداء.

الجمهوريون يعترضون على القانون

ومن المتوقع حدوث معارك قانونية بشأن التشريع حيث عارض العديد من الجمهوريين في مجلس شيوخ ولاية نيويورك القيود الجديدة على الأسلحة، بحجة أنها ستزعج مالكي الأسلحة النارية الملتزمين بالقانون.