تعرضت حفيدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التهديد رغم أن عمرها لم يتجاوز 3 سنوات، حيث طالتها تلك التهديدات مع والدتها التي تربطها علاقة وثيقة مع هانتر بايدن نجل رئيس الولايات المتحدة.

جو بايدن يرفض توفير الحماية

ومع ذلك، فقد رفض جو بايدن توفير الحماية للطفلة على الرغم من تورطها ووالدتها، لوندن روبرتس، 31 عامًا، في قضية تهديد مرعبة، حيث ورد أن خطيبها السابق برينستون فوستر قصفها بالتهديدات وأدلى بتعليقات مخيفة حول ابنتها جوان البالغة ثلاث سنوات.

وكانت الأم اتصلت برجال الشرطة قائلة إن فوستر، 27 عامًا، سبب انبعاجًا في سيارتها وقطع أسلاك كاميراتها الأمنية، كما تقدمت بطلب للحصول على أمر حماية بعد أن هددها بقوله إنه سيقتل نفسه مع ابنتها جوان.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فإنه حتى الآن، يرفض الرئيس الأمريكي التدخل أو حتى مد يد العون للأم وابنتها، قائلًا: يتحدث الرئيس كثيرًا عن حبه واعتزازه بأحفاده، لكن إذا كان يهتم حقًا بكل فرد من أفراد عائلته، لكان قد فعل شيئًا ما الآن.

قضية إثبات النسب

وكانت لوندن قد ربح تسوية قيمتها 2.5 مليون دولار من هانتر بايدن بعد أن رفعت قضية ضده عام 2019 وإجباره على إجراء اختبار الحمض النووي الذي أثبت أن جوان هي ابنته.

ولم يتعرف جو بايدن على الطفلة كجزء من عائلته ولم يقدم لها نفس حماية الخدمة السرية على مدار الساعة المقدمة إلى أحفاده الآخرين.